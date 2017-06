Drink-Driving Shame: June 22, 2017

Mountain Scene has named 100 people convicted of drink-driving offences in the Queenstown District Court so far this year — or local people convicted elsewhere. Here is the list:

Steven Paul Duncan, 55, 247mg

Thibaut Gustave Monnet, 27, 866mcg

Giulio Rizzo, 25, 821mcg

Jessica Rose Milne, 28, 720mcg

Juan Rossi Faval, 27, 622mcg

Joshua Connor Timu, 19, 616mcg

Taylor Daniel Kauri, 24, 607mcg

Arthur Roger Fanon, 27, 520mcg

Brydon Paul McKey Jacques, 17, 504mcg

Grace Isabella Saxon, 18, 338mcg

Brendan Hugh Petite, 27, 1048mcg

Anthony Thomas Rhoades, 23, 853mcg

Henry Peter McLaughlin, 24, 749mcg

Julie Pierrette Marie Da Silva Azevedo, 25, 194mg

Benjamin Lydon Roulston, 23, 720mcg

Ashlee Jade Mae Boniface, 23, 101mg

Jordan Anahera Fisher, 18, 344mcg

Libor Smidt, 32, 721mcg

Alexander Ryan Urquhart, 19, 224mcg

Nicolas Blasi, 28, 448mcg

Claude Stewart-Hudson, 22, 117mg

Richard Ewen Cameron, 24, 726mcg

Thomas Craig Myles, 24, 555mcg

Toni Irene Hill, 41, 555mcg

Raymond Houhepa Hope-Cribb, 25, 1018mcg

Peter James Muldoon, 35, 660mcg

Dustin Machny, 23, 742mcg

Ethan Luke-Tyler Sharman, 21, 494mcg

Yunmeng Wang, 26, 144mg

Gabriel Alejandro Rivera-Sifre, 29, 800mcg

Matias Diaz Carro, 26, 797mcg

James Irvine Hogg, 29, 1241mcg

Jonathan Gerard Knox, 28, 582mcg

Anthony Joseph O’Rourke, 33, 705mcg

Adam Ryan Lynskey, 23, 164mg

Ingrid Valeska Gomes De Medeiros, 28, 789mcg

Sebastian Manuel Eggers, 19, 499mcg

Michael Sullivan Brekken, 25, 563mcg

Brian Patrick Gissane, 27, 607mcg

Francis Jan Rey Acierto, 23, 446mcg

Jordan McGregor Monk, 29, 1097mcg

Alexandra Coulter, 25, 760mcg

Junko Tanemura, 56, 636mcg

Daniel Bernard Thomas, 50, 107mg

Herbert Edward Glynn, 28, 901mcg

Heide Sascha Tamara Cosma Marker, 19, 487mcg

Matthew Andrew Fallaver, 25, 623mcg

Gerald Nicholas Gibb, 33, refused a blood specimen

Kevin Thomas Glenn, 60, 115mg

Sujai Savio Joseph, 32, 1245mcg

Samuel Collins, 30, 894mcg

Micaela Soledad Viera Alegra, 18, 462mcg

Christopher James Barker, 26, 507mcg

Sylvain Travostino, 25, 721mcg

Joshua James Horn, 19, 905mcg

Logan Kennith Vaney, 29, 885mcg

Tristan Hyde Graham, 19, 234mcg

Scott Brent Rissman, 26, 530mcg

Wouter Korremans, 29, 637mcg

Marc Anthony Isherwood, 27, 509mcg

Gael Volle, 20, 611mcg

Anthony Murray Vial, 40, 121mg

Sarah Jane Carter, 22, 133mg

Antony Mark Smolenski, 36, 548mcg

Noelle Mary Lacey, 40, 218mg

Rutger Andries, 26, 688mcg

Alex Graham McGlashan, 30, 485mcg

Joseph Crossley Giles, 23, 791mcg

Ryan Bailey, 22, 699mcg

Javiera Paz Bravo Garrido, 25, 588mcg

Simon William Hillerby, 38, 919mcg

Ella Colgan, 24, 576mcg

Daniel Bryan Black, 45, 1004mcg

Durand Howard Todd, 25, 630mcg

Jeavon Jamie Rapata-Brookland, 21, 138mg

Jaimie Takotohiwi Birch-Thompson, 21, 985mcg

Guillaume Eric Paul Bogaert-Rossi, 23, 792mcg

James Hogarth, 28, 497mcg

Mattia Nicolo Mastrullo, 22, 668mcg

Carlos Felipe Ruiz-Bravo, 40, 91mg

Christopher Taylor, 28, 1267mcg

Minori Yoneda, 32, 146mg

Benjamin Joseph Willcocks, 26, 757mcg

Juan Pablo Aravena, 30, 83mg

Adam Thomas Kennard, 26, 517mcg

Jordan Jeffy Quentin Havas, 23, 759mcg

Florent Jean-Pierre Lucien Henry, 23, 793mcg

Nicholas Kevin Keane, 25, 746mcg

Tyler Ronald Mitchell, 22, 663mcg

Darrian Maxwell Rule, 23, 1196mcg

Oliver Michael Zimmermann, 19, 1007mcg

Vincent Gagne Grondin, 23, 608mcg

Gurkirat Ghotra, 35, 525mcg

Nicholas Edward Catlin, 33, 144mg

Adrian John Van Der Voort, 55, 625mcg

Jessica Laure Benaroche, 31, 699mcg

Te Manunga Walker, 29, 729mcg

Brandon Payne, 24, 614mcg

Aubrey Esther Lee, 27, 521mcg

Arthur Charles Lyon Burdon, 19, 728mcg